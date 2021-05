Décès de Mohamed Diallo : Remerciements du Groupe de presse Lynx-Lance

La disparition brusque, le 11 mai 2021, de Mamadou Diallo, affectueusement appelé Mohamed, Administrateur général adjoint du Groupe de presse Lynx-Langé a affligé, afflige le Groupe Lynx, ses familles biologique et professionnelle. Nombreux, vous nous avez présenté vos condoléances, votre compassion, votre soutien moral et matériel. Soyez-en tous remerciés où que vous vous trouviez, en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde ! Le Groupe et la famille du Lynx, la famille Lynx, ont été très touchés par votre marque de compassion, de sympathie, d’empathie.

En Mamadou Diallo, nous avons perdu un ami, un fils, un collègue, un intellectuel, un technicien émérite. Votre présence à nos côtés nous a permis de surmonter l’épreuve. Vos hommages, vos témoignages, vos bénédictions, notre foi nous ont confortés dans la conviction que le Créateur a repris sa créature certes à fleur de l’âge, mais au meilleur moment. La terre lui soit légère !