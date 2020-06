Décès de Pierre Nkurunziza: Alpha Condé présente ses condoléances au peuple burundais

Le président guinéen a présenté mercredi, ses condoléances au peuple burundais suite à la disparition de son président, Pierre Nkurunziza. Dans une interview qu’il a accordée à Sabari FM, Alpha Condé a profité de l’occasion pour pleurer la mort de Simon Henshaw, ambassadeur des Etats-Unis en poste à Conakry, mais aussi de la mort du frère aîné de son directeur de cabinet.

“Je me réveille aujourd’hui avec un grand sentiment de tristesse, parce que nous avons subi des décès douloureux. D’abord nous avons perdu mon frère et ami Ismaël Bangoura, et après c’est le frère de mon directeur de cabinet mais aussi avec la mort de l’ambassadeur des États-unis. La Guinée perd un grand ami. Il a beaucoup fait pour renforcer les relations entre les États-unis et la Guinée. Je présente mes condoléances au peuple américain et au peuple du Burundi pour le décès du président Nkurunziza”, a dit le président guinéen.

Le président burundais est décédé ce mardi 9 juin à la suite d’une crise cardiaque. Ce décès survient alors qu’il s’apprêtait à rendre le pouvoir au général Évariste Ndayishimiye, qui a remporté la présidentielle du 24 mai dernier.

Thierno Sadou Diallo

