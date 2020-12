Décès de Roger Bamba: “la famille accepte finalement l’autopsie” (avocat )

Le corps de Roger Bamba, le communicant de l’Ufdg décédé en détention jeudi dernier alors qu’il était admis à l’hôpital Ignace Deen, samedi 17 décembre dernier, sera finalement soumis à l’autopsie comme l’avait proposé le Ministère de la Justice à la famille, a-t-on appris de source proche du défunt.

L’annonce a été faite, ce mardi 22 décembre 2020 par l’avocat de Roger joint au téléphone par Mediaguinee.

“Par rapport à Roger Bamba, la famille a décidé finalement de faire l’autopsie. Une demande dans ce sens a été adressée, ce mardi au tribunal”, a fait savoir Me Salif Béavogui.

Les causes de la mort de Roger Bamba ont suscité de vives polémiques. La famille biologique et politique du défunt avait évoqué la thèse de la torture et de l’empoisonnement alors que la Justice a évoqué la cirrhose de foie.

Elisa Camara

+224654957322