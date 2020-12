Décès de Roger Bamba : le Ministère de la Justice dit ”qu’il est du droit des familles de demander une autopsie’’

Dans un communiqué dont copie a été transmise à Mediaguinee, le Ministère de la Justice a présenté jeudi ses condoléances suite au décès du détenu Roger Bamba -membre de l’UFDG- et « rappelé qu’il est du droit des familles et proches de faire une demande d’autopsie »…

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Le Ministère de la Justice a le regret d’informer du décès de M. ROGER BAMBA, survenu dans la nuit du 16 décembre 2020 à l’hôpital national IGNACE DEEN de Conakry, des suites de maladie.

En cette douloureuse circonstance, le département de la Justice présente ses condoléances aux familles et aux proches du défunt.

Le Ministère de la Justice rappelle enfin qu’il est du droit des familles et proches de faire une demande d’autopsie et rassure l’opinion quant à son attachement aux respects scrupuleux des droits et libertés des citoyens.

Fait à Conakry, le 17 Décembre 2020