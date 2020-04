Décès de Salif Kébé et de Sékou Kourouma : le message de condoléances d’Aboubacar Sylla de l’UFC

La Direction Nationale de l’Union des Forces du Changement (UFC) a appris avec une vive émotion, le décès de Monsieur Amadou Salifou KEBE, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de Monsieur Sekou KOUROUMA, Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Le Président Aboubacar SYLLA déplore des pertes énormes pour la nation et salue la mémoire de grands commis et loyaux serviteurs de l’Etat qui ont joué avec succès, leur partition au service de la consolidation de la Nation et du progrès de notre pays.

Me Amadou Salifou KEBE était un homme humble et courtois avec un sens profond de responsabilité qui a œuvré courageusement à l’accomplissement de sa noble et difficile mission dans le respect des impératifs de démocratie et de l’intérêt général.

M. Sekou KOUROUMA lui, aura été un homme de fortes convictions qui s’est battu avec abnégation, toute sa vie durant pour l’aboutissement de ses fortes convictions, en faveur du développement économique, politique et social de la Guinée.

En ces instants de profonde douleur et de recueillement, la Direction Nationale et le Président Aboubacar SYLLA présentent leurs condoléances émues aux familles éplorées, à Monsieur le Président de la République, au Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ainsi qu’à tout le peuple de Guinée.

Paix à leurs âmes !

Conakry, le 19 avril 2020

La Direction Nationale de l’UFC