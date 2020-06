Décès de Simon Henshaw: Cellou Dalein présente ses condoléances au personnel de l’ambassade des Etats-Unis

Le président du principal parti d’opposition s’est rendu vendredi à l’ambassade des Etats-unis à Conakry. Cellou Dalein était parti présenter ses condoléances au personnel de cette ambassade suite au décès de Simon Hanshaw, le désormais ex ambassadeur des Etats-Unis en Guinée.

Sur sa page Facebook, le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a une nouvelle fois salué la mémoire d’un homme qui selon lui, était engagé pour la promotion de la démocratie.

“Je me suis rendu ce vendredi matin à l’Ambassade des USA pour rendre un dernier hommage à l’Ambassadeur Simon Henshaw décédé mardi à Conakry. J’ai exprimé ma compassion dans le livre ouvert à cet effet et j’ai présenté mes condoléances au personnel de l’Ambassade. J’ai rencontré à cette occasion plusieurs diplomates venus pour les mêmes raisons dont les Ambassadeurs de l’UE, de France, de l’Egypte, du Maroc et de l’Espagne. Nous étions tous unanimes à admettre que Simon Henshaw était un homme engagé pour la protection des droits humains et pour la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit. Puisse-t-il reposer en paix auprès des siens”, a indiqué l’opposant.

Décédé cette semaine à Conakry après un arrêt cardiaque, Simon Henshaw était un peu plus d’un an, l’ambassadeur des États-unis en Guinée. Durant son séjour à Conakry, il s’est investi à rapprocher les différents acteurs politiques.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74