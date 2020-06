Décès de Simon Henshaw : Cellou Dalein se souvient d’un homme “courtois et chaleureux”

Le décès de l’ambassadeur des États-Unis en Guinée a fait réagir le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Sur son compte Facebook, Cellou Dalein Diallo dit avoir appris le décès de Simon Henshaw avec tristesse. Pour le principal opposant au régime d’Alpha Condé, ce diplomate américain était attaché aux valeurs de liberté et de démocratie.

“C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de l’Ambassadeur des USA en Guinée SEM. Simon Henshaw, un homme courtois, chaleureux et profondément attaché aux valeurs de liberté et de démocratie. Mes sincères condoléances à sa famille, au gouvernement et au peuple américain. May he rest in peace”, écrit M. Diallo qui échangeait régulièrement avec le défunt sur la situation socio-politique du pays.

Simon Henshaw a été affecté à Conakry, il y a un peu plus d’un an. Durant son séjour, il s’est impliqué dans la résolution des différends entre les acteurs politiques, notamment lors du référendum du 22 mars dernier, un scrutin qui avait contesté et boycotté par les principaux partis de l’opposition.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74