Décès de Soumeylou Boubeye Maïga en détention : « Cette mort dans ces conditions n’honore pas la junte malienne » (Bah Oury)

L’annonce de la mort de l’ancien premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga ce lundi 21 mars, dans une clinique de Bamako suscite une vague de réactions. Le président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) n’a pas tardé à réagir au décès en détention de l’ancien premier ministre sous IBK, lui aussi décédé.

Selon Bah Oury, la mort de Soumeylou Boubeye en détention n’honore pas la junte malienne.

« C’est avec tristesse et amertume que nous apprenons le décès de Monsieur Soumeylou Boubeye Maïga. Que son âme repose en paix. Cette mort dans ces conditions n’honore pas la junte malienne », a déploré Bah Oury.

L’ancien premier ministre de Ibrahima Boubacar Keïta (IBK) entre 2017 et 2019 était âgé de 67 ans. Il était détenu depuis août 2021 à la maison centrale d’arrêt de Bamako après avoir été inculpé de « faux, usage de faux et favoritisme » dans le cadre d’une enquête sur l’achat d’équipements militaires et l’acquisition d’un avion présidentiel lors qu’il était ministre de la défense, en 2014.

Sadjo Bah

