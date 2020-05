Le décès de l’un des témoins les plus illustres de l’histoire contemporaine de la Guinée Elhadj Momo Bangoura continue de susciter de la compassion de par le monde. L’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Conakry Mohammed Hossein Mirzaaghaei Chalaksaraei a dans un courrier adressé à la direction du Parti démocratique de Guinée PDG-RDA salué la mémoire de la “figure intrépide de lutte pour l’indépendance et défenseur imperturbable et infatigable de la patrie”