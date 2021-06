Décès du général Facinet Touré : les condoléances du chef de l’Etat…

Communiqué du Gouvernement– Monsieur le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, et le Gouvernement ont appris avec une profonde affliction, le décès du Général Facinet Touré survenu le lundi 15 juin 2021 des suites de maladie.

Monsieur le Président de la République, au nom du Gouvernement, du peuple de Guinée ainsi qu’à son nom propre, présente les condoléances les plus émues à ses proches, à la famille éplorée, aux forces armées guinéennes et à tout le peuple de Guinée. Il leur exprime, en cette douloureuse circonstance, toute sa solidarité et sa sincère compassion.

Le Président de la République salue la mémoire de l’illustre disparu, et rend hommage à l’une des grandes figures de l’histoire du pays, dont le nom restera à jamais associé à des événements majeurs qui ont marqué la vie de la nation.

Paix, à l’âme de notre regretté Général Facinet Touré.

Tibou Kamara, Ministre d’Etat

Conseiller personnel du Président de la République

Ministre de l’Industrie et des PME

Porte-parole du Gouvernement