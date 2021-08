Décès du journaliste Pounthioun : message de condoléances du président Alpha Condé

Monsieur le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, a appris avec regret et consternation le décès des suites d’une longue maladie, le lundi 9 août 2021, de Mamadou Dian Pounthioun Diallo qu’il a connu et pratiqué et qu’il comptait parmi ses proches jusqu’à la fin de ses jours.

Il présente, en cette douloureuse circonstance, ses condoléances les plus émues à tous et exprime sa solidarité à la famille éplorée, à ses proches, amis et parents, ainsi qu’à l’ensemble de la presse nationale.

Son Excellence Professeur Alpha Condé, en déplacement à l’étranger, a instruit à ses collaborateurs de se rendre auprès de la famille du défunt, pour apporter le témoignage de son soutien et de sa profonde compassion.

Le Chef de l’État salue la mémoire d’un journaliste émérite et chevronné qui a été de tous les combats pour la liberté d’expression, celle de la presse en particulier, et a pris ainsi une part active dans le processus de démocratisation de son pays. La nation s’en souviendra, l’histoire le retiendra.

Tibou Kamara,

Ministre d’Etat, porte-parole du Gouvernement