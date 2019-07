Décès du Kountigui de Kindia à l’âge de 137 ans : son fils en témoigne…

Le Kountigui de Kindia Elhadj Mömö Camara « Damödou » est décédé lundi, 29 juillet au quartier Yabara, dans la commune urbaine de Kindia.

Selon nos informations, c’est aux environs de 9 heures que le Kountigui de la cité des agrumes a tiré sa révérence.

A en croire son cinquième fils, docteur Kader Camara, directeur de l’hôpital régional de Mamou, « notre père est décédé. Il disait aux gens qu’il a ses 137 ans mais moi j’ai vu une fois sa carte d’identité et c’était écrit 1914 qui me semble d’ailleurs la réalité. Il n’est jamais tombé malade, c’était son âge parce que à 105 ans il était devenu comme un enfant. Il a fait de petites maladies mais étant médecin, je venais pour le traiter donc pratiquement il n’est jamais tombé malade. J’ai appelé le matin et ma marâtre m’a dit qu’il va bien. C’est aux environs de 9 heures qu’on m’a annoncé sa mort ».

La mort d’Elhadj Mömö Camara constitue pour la ville de Kindia une énorme perte. Son fils a remercié la population de Kindia et rappelé le rôle de premier plan qu’il jouait au sein des communautés.

« Il a été important pour Kindia et cela s’est matérialisé par la présence de toutes les autorités locales à savoir le préfet, le ministre de l’énergie, le grand imam de Kindia, chacun est venu présenter ses condoléances et cela nous réconforte beaucoup. Ils ont pris des mesures idoines pour ses cérémonies mortuaires, son corps est à la morgue jusqu’à demain [mardi]. Donc nous remercions tout le monde et que l’âme de notre père repose en paix. Amen », prie Kader Camara.

A noter que le défunt a eu plus de 17 enfants et a laissé 4 femmes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

