Décès d’un employé: le ministre Tibou ordonne la fermeture et l’arrêt des activités de l’usine Odhav

🛑COMMUNIQUE. Ministère de l’Industrie et des PME a été informé ce lundi 28 juin 2021 d’un accident de travail survenu sur le site industriel de Odhav Multi-industries à Dubréka.

Ce malheureux accident intervenu le 23 juin 2021 à 21h 22mn a causé le décès de Monsieur Alpha Fodé CAMARA des suites de ses blessures graves ayant nécessité une hospitalisation.

Le Ministère de l’industrie et des PME regrette ce drame et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

Le Ministère de l’Industrie et des PME, tutelle technique des unités industrielles en République de Guinée, n’a pas été informé par la Direction Générale de la Société, ni de l’accident, ni du décès.

Ce qui constitue un manquement grave dans la relation de confiance et de bonne collaboration voulue et entretenue par le Département avec l’ensemble de ses partenaires.

En conséquence, il est décidé les mesures suivantes :

➢ La fermeture immédiate et l’arrêt des activités de l’usine où s’est produit l’accident ayant couté la vie à un de ses employés, et ce jusqu’à nouvel ordre ;

➢ Une mise en demeure à la Direction Générale de l’usine de fournir les explications relatives aux causes et circonstances de l’accident, en particulier la cause du décès ;

➢ Une enquête diligentée par les services compétents en la matière en collaboration avec le Ministère de tutelle afin de déterminer les circonstances du décès et établir les responsabilités ;

➢Procéder à la vérification des conditions de travail des personnels de la société, des mesures de sécurité et de protection des travailleurs sur le site.

Tibou KAMARA

Ministre d’Etat, Conseiller Spécial du Président de la République