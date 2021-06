Décès d’une employée de Sheraton : le refus du gérant de l’hôtel de payer la prise en charge sanitaire des employés dénoncé

La Fédération de l’Hôtellerie, Tourisme, Restauration et Branches Connexes (FHTRC) a animé ce jeudi 24 juin 2021 une conférence de presse à la maison commune des journalistes sise à Kipé dans la commune Ratoma.

Il y était question de commémorer le décès de Mariam Camara, employée de l’hôtel Sheraton Grand Conakry et aussi célébrer la lutte pour un meilleur avenir.

Employée à l’hôtel Sheraton Grand Conakry depuis 2016, Mariam Camara est tombée malade en avril 2020. Malade de la tuberculose et n’ayant aucun moyen de se prendre elle-même en charge, elle est décédée le 24 juin 2020 suite au refus de son employeur de payer sa prise en charge sanitaire. Selon Mme Doukouré Asmaou Bah, secrétaire générale du F.H.T.RC, le Sheraton Grand Conakry est le seul hôtel 5 étoiles qui refuse de payer la prise en charge sanitaire de ses employés

« Mariam est restée forte pour sa famille. Nous n’aurions jamais pensé qu’une femme aussi jeune et énergique, âgée de seulement 32 ans quitterait notre monde si tôt. Sa maladie et sa mort subite étaient cependant inévitables. Et c’est une véritable tragédie. Après que Mariam soit tombée malade en avril 2020, nous avons commencé à plaider pour que l’hôtel l’aide à payer ses soins de santé. Ils ont continuellement refusé alors que c’est leur obligation légale. Le Sheraton Grand Conakry reste le seul hôtel 5 étoiles qui ne paie pas les soins de santé sur sa main-d’œuvre alors que nous nous souvenons de la vie de Mariam. Nous ne devons pas oublier que les injustices peuvent être et seront corrigées en son nom. C’est dans cet esprit que je vais ouvrir cette commémoration de sa vie, cet appel à l’action aux travailleurs et travailleuses de Conakry et dans tout le pays pour exiger une société plus juste en son nom », a-t-elle déclaré.

Présente à la conférence, la mère de Mariam dit s’en remettre à la volonté de Dieu. Encore sous le choc, la pauvre femme dit n’avoir jamais pensé que sa fille quitterait le monde avant elle.

« C’est de son propre combat qu’elle a obtenu ce travail. Seulement quand elle avait besoin de mon aide et qu’elle me demandait quelque, je le faisais. Son père n’étant plus, ses frères sont au chômage, nous nous sommes battus pour l’admettre à l’hôpital. Mais finalement après que Dieu ait décidé de me l’enlever, on vient me rendre une enveloppe de deux millions, soi-disant que c’est le règlement de la fille. Je ne peux que leur dire de laisser. C’est Dieu qui me l’a donnée et me l’a reprise pendant que j’étais moi-même malade. Si ce n’est la volonté de Dieu, je suis celle qui devait mourir en premier mais elle est partie en premier et m’a laissée avec ma maladie. C’est Dieu qui nous l’a rendue malade et c’est encore Lui qui nous l’a prise », s’est-elle consolée.

Malade et hospitalisée depuis 2 mois, Mariam Camara n’avait besoin que de 5 millions pour payer ses soins. Mais à cause du refus de la direction de l’hôtel de la prendre en charge, la jeune femme a finalement succombé à sa maladie.

« Cinq millions 145 mille francs guinéens pouvaient sauver notre collègue. La direction de l’hôtel a refusé catégoriquement de prendre notre amie en charge. La directrice des ressources humaines a carrément découragé le patron de ne pas prendre la charge de Mariam Camara alors qu’elle est employée de Sheraton depuis le 1er septembre 2016. Sa maman est diabétique, on a voulu l’aider à obtenir le règlement de Mariam, la directrice des ressources humaines a refusé comme si l’argent devrait sortir de sa poche. Je suis sûr que cette dame n’a pas remonté l’information ni au directeur général, ni au PDG de l’entreprise », a dénoncé Amadou Diallo, secrétaire général licencié du syndicat des travailleurs de l’hôtel Sheraton.

La Fédération appelle Palma Guinea, (propriétaire de l’hôtel) à respecter les principes de la liberté syndicale et réintégrer les délégués syndicaux licenciés abusivement.

Maciré Camara

+224 628 112 098