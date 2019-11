Décès en Egypte de l’ancien Premier ministre Eugène Camara

Il a fait le plus court passage à la Primature de la République de Guinée depuis 1958. Eugène Camara, éminent cadre guinéen qui fut plusieurs fois ministre sous le général Lansana Conté est décédé ce vendredi en Egypte des suites de maladie.

Longtemps malade, Eugène Camara a été hospitalisé au Caire. Finalement, la maladie aura raison de lui.

Cet homme discret et respectueux, au parcours élogieux est né en 1942 à N’zérékoré, principale ville au sud de la Guinée.

Selon sa biographie sur Wikipedia, Eugène Camara est titulaire d’un diplôme en économie et finances de l’École nationale d’administration de l’Université de Conakry.

De 1997 à 2004, il est ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis ministre du Plan de 2004 à 2007. Camara est nommé ministre d’État pour les affaires présidentielles le 19 janvier 2007, en remplacement de Fodé Bangoura, actuel président du PUP, ex-parti au pouvoir.

En janvier 2007, les partis d’opposition et les syndicats déclenchent une grève générale fortement suivie qui entraîne la mort de 59 personnes (plus de 300 morts selon la société civile). Soumis à un ultimatum des syndicats de trouver un Premier ministre avant le 12 février, le président Lansana Conté nomme le 9 février Camara au poste de Premier ministre avec des pouvoirs constitutionnels étendus, en particulier le Premier ministre devient le chef du gouvernement. Le poste de Premier ministre était vacant depuis le départ de Cellou Dalein Diallo en avril 2006.

Les médias guinéens considèrent Camara comme un « pur produit » du général Conté et dès son investiture, il est contesté par l’opposition politique et les syndicats qui ne voient en lui qu’un pantin du général Conté. Sa nomination est considérée comme une « provocation » par le doyen Mamadou Bâ, meneur syndical. Dans la soirée, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) et les syndicats relancent la grève générale. Le 10 février, des manifestations éclatent dans le pays et font 9 morts. Il sera finalement remplacé à la Primature par Lansana Kouyaté.

Selon une source proche de la famille Camara, la dépouille de l’ancien Premier ministre est annoncée lundi prochain à Conakry.

Noumoukè S.