Déclaration de la journée internationale d’AL-QUDS

Tous les peuples du monde épris de justice et de liberté ont toujours manifesté leur mépris et condamné sans relâche l’occupation en 1948 d’Al Quds, la première qibla des musulmans du monde. Et cette occupation avec celle de Jérusalem et de la Palestine ont également rencontré la résistance et les protestations farouches du peuple palestinien et les musulmans à travers le monde.

Nul n’a le droit avec une conscience humaine d’ignorer le massacre des Palestiniens et des Arabes dans la région dont le nombre des innocentes victimes s’élèverait à plus de 100.000, une preuve manifeste des crimes du régime sioniste usurpateur.

Dans ce contexte la nécessité de retour des déplacés palestiniens dans leur patrie est irréfutable, leur nombre atteignant les 7.200.000 en 2020, la majorité desquels vivent dans des conditions de logement, de santé, d’éducation et de vie médiocres dans des camps de réfugiés en Syrie, au Liban et en Jordanie.

Quds ne doit jamais être judaïsée car elle appartient à toutes les religions, considérant même le fait qu’elle fut la première qibla des musulmans.

Cette situation doit exhorterles organisations et communautés internationales à faire appelà des mesures internationales contraignantes contre le régime sioniste.

Le régime sioniste, qui prétend être la seule démocratie au Moyen-Orient, a adopté une loi dans son parlement appelée État-nation juif, qui démontre le fait qu’Israël est un régime raciste, antidémocratique et arrogant qui ne se soucie même pas de respecter les droits fondamentaux et naturels du peuple de la Palestine occupée et de surcroît les divise en citoyens du 1er et du 2ème degré. Le plan a rencontré une large opposition même en Israël, et de nombreux pays et organisations internationales s’y sont opposés à travers le monde, pendant que seuls les États-Unis l’ont accueilli favorablement.

Ainsi les gouvernements musulmans doivent être assez sensibles et prudents aux accords d’Abraham (Les accords d’Abraham sont deux traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis d’une part et entre Israël et Bahreïn d’autre part).

La stratégie durable et historique de l’Imam Khomeiny en désignant le dernier vendredi du mois béni du Ramadan comme “Journée Al-Quds” a maintenu en vie l’idéal de la libération de la Palestine et exposé l’oppression sioniste et le crime contre le peuple opprimé de Palestine.

Ces dernières années, la Journée Al-Qods est devenue un symbole de la lutte contre l’occupation et la coercition entre les musulmans et tous les chercheurs de liberté dans le monde, et a joué un rôle irremplaçable dans la défaite des plans sinistres et inhumains des agresseurs et oppresseurs mondiaux tels que le Les États-Unis et Israël contre le peuple palestinien.

Les crimes et l’oppression du régime d’apartheid sioniste et la violation des droits des Palestiniens se sont intensifiés, et les musulmans et les peuples épris de liberté du monde, en honneur de ce jour, jouent un rôle précieux dans le renforcement du moral des Palestiniens et pour repousser les politiques perverses du régime sioniste. Instaurer une paix et une stabilité durables en Palestine ne prendra pas fin, sauf en résolvant les questions fondamentales de la crise palestinienne, y compris la fin de l’occupation, le retour des réfugiés, la détermination d’un futur système palestinien par référendum avec la participation de tous les principaux résidents, et la formation d’un État palestinien unifié avec Jérusalem comme la capitale