Déclaration de la synergie des OSC pour l’observation citoyenne de la manifestation

Suite au mot d’ordre de manifestation pour ce lundi 14 Octobre 2019 projetée par le FNDC, nous Organisations de la Société Civile Guinéenne réunies au sein de la « SYNERGIE DES OSC POUR L’OBSERVATION CITOYENNE DE LA MARCHE DU 14 OCTOBRE 2019 » , Fidèle à notre mission de veille citoyenne, avons mise en place une mission d’observation dans le but de contribuer au bon déroulement de ladite manifestation, afin de prévenir toute forme de violence et de destruction de biens publics et privés, s’assurer du respect des principes fondamentaux des droits humains, et évaluer la situation avant pendant et après….