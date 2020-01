Déclaration du Parti Guinéen de la Renaissance (PGR) ou la renaissance guinéenne

Au nom du Parti Guinéen de la Renaissance (PGR), et à mon Nom personnel, souhaiter à mes militants et sympathisants mes meilleurs vœux du nouvel an 2020.

Que ce nouvel an soit pour nous et pour vous du bonheur, de la prospérité, de la quiétude sociale, de la concorde nationale et surtout de la paix, gage de tout développement.

Je profite de cette opportunité qui m’est offerte par la constitution, et en prélude des élections législatives du 16 février 2020, vous informer très respectueusement la participation de notre parti à cette consultation nationale conformément à la loi.

Je m’en vais vous faire une analyse succincte du rôle de l’Assemblée nationale dans un Etat de droit, car on ne saurait se déclarer Député (élu du Peuple) sans avoir une connaissance suffisante de ce que c’est qu’un Député et la mission qui lui est dévolue.

Veuillez lire le rôle de l’Assemblée nationale dans un Etat de droit pour la défense et la sauvegarde des intérêts du peuple, on peut citer entre autres :

L’Assemblée nationale vote la loi, peut déposer des propositions de loi. Avant tout examen en séance plénière, les projets et propositions de lois sont examinées par l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée.

L’Assemblée nationale contrôle l’action gouvernementale, pose des questions écrites ou orales au gouvernement.

L’Assemblée nationale vote des questions de confiance sollicitées par le gouvernement.

L’Assemblée nationale peut participer à la modification de la constitution si, et seulement si la révision constitutionnelle n’a pas lieu par référendum. Et doit être votée par les 2/3 des membres composants l’Assemblée nationale.

Un député est un élu qui, à l’Assemblée national, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement.

Il appartient obligatoirement à l’une des huit commissions de l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi.

Pour terminer, je demande très respectueusement votre suffrage aux élections législatives de 2020, pour le compte de notre formation politique, dans le cadre du respect de la l’égalité constitutionnelle et des droits humains, dont le peuple souverain de Guinée a besoin d’une Assemblée Nationale qui défend les intérêts du peuple qu’elle représente, et non pour discuter des primes en leurs faveurs au détriment de ce peuple.

Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège les guinéennes et guinéens, Amen !

Conakry, le 17 janvier 2020

P/Le Bureau Politique National

Ibrahima Sory CONDE

Le Président (Tête de liste du PGR)

Tel : (+224) 622 47 31 17/655 82 95 57