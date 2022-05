Décret : le DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale limogé pour « des faits présumés de détournement… »

Comme il fallait s’y attendre, Dr Fodé Cissé, Directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale a été limogé de ses fonctions ce jeudi 5 mai 2022. C’est un décret du président de la transition qui l’a annoncé à la télévision nationale.

L’article 1er dudit décret précise que « Dr Fodé Cissé, est limogé de ses fonctions de Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour des faits présumés de détournements de deniers publics, faux, usage de faux en écriture publique et complicité pendant par devant de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) et devant certaines juridictions d’instance. »

