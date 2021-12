Décrets : les directeurs généraux de la CNSS, des Impôts, du Port, du Trésor, Administrateur de l’ACGP nommés

Dans une série de décrets publiés ce mardi 14 décembre 2021, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs Directeurs généraux. Ce sont :

1- Monsieur Mory Camara, précédemment directeur du service des Moyennes Entreprises, est nommé Directeur général des Impôts

2- Mourana Soumah, précédemment administrateur de l’agence du dépôt du Trésor, est nommé Directeur général de la direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

3- Monsieur Lancinet Kakoro, précédemment Directeur général adjoint des Impôts, est Directeur général adjoint de la direction générale de Trésor et de la Comptabilité Publique

4- Monsieur Famoudou Kourouma, précédemment Administrateur général adjoint de l’Administration et Contrôle des Grands Projets, est nommé Administrateur général de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP)

5- Monsieur Ibrahima Abé Diallo, précédemment Directeur général Bourse de Sous-traitance, est nommé Administrateur général adjoint de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP)

6- Monsieur Mamadou Biro Diallo, précédemment Directeur Pays Rio Tinto, est nommé Directeur général du Port Autonome de Conakry

7- Monsieur Bakary Sylla, précédemment Conseiller spécial à la Primature, est nommé Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

8- Monsieur Mamadou Binbirinko Barry, précédemment Directeur général adjoint su service national de coordination des Projets Miniers, est nommé Directeur général du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère des Mines et de la Géologie

9-Monsieur Koulako Camara, précédemment Directeur par intérim de la l’Administration de Base Vie à la société Rio Tinto, est nommé Directeur général du Fonds d’Investissement Miner au Ministère des Mines et de la Géologie

10-Monsieur Moussa Bérété, précédemment Directeur national adjoint de la géologie du Ministère des Mines et de la Géologie, est nommé Directeur général du Centre de Promotion et de Développement Minier au Ministère des Mines et de la Géologie