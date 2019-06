Deen Touré se désolidarise des attaques verbales contre Baidy : ‘’c’est juste des attitudes isolées d’individus’’

Au cours de la dernière assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines (UFR) tenue à son siège national sis à Matam, certains responsables du parti dont le député Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif du parti ont sévèrement dénoncé les promoteurs du 3è mandat en faveur du champion du RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé. Parmi les personnes dénoncées figurait l’ancien secrétaire exécutif de l’UFR, Baidy Aribot.

Interrogé sur la question, Dr Ibrahima Deen Touré, membre du bureau exécutif de l’UFR s’est entièrement désolidarisé par rapport à ces attaques, ajoutant entre autres que l’Union des Forces Républicaines est l’UFR est un parti de dialogue et de débat où la pensée unique ne peut régner. Lisez cet extrait !

« La volonté de nuire ou de servir un homme ou une cause prend naissance dans la tête par le biais de la pensée, dans la réflexion et finalement dans la conception. C’est à partir de ce stade que ça arrive dans la parole (…) Vous avez entendu, dans le but de convaincre des gens pour agir, qu’à l’Assemblée générale du 8 juin de l’UFR, il y a eu des attaques à l’encontre de notre collègue Baidy Aribot. Que l’on prononce à l’Assemblée générale de l’UFR des paroles violentes et des attaques directes à l’adresse de Baidy Aribot ne peut être le fait de notre parti politique. C’est juste des attitudes isolées d’individus peut être dans un cas de règlement de compte (…) L’UFR est un parti de dialogue et de débat où la pensée unique ne peut régner, la stigmatisation n’a pas sa place. L’UFR est un parti qui est bâti sur une doctrine libérale qui refuse l’exclusion et qui ne laisse pas au bord de la route (…) C’est pour cela que l’on doit éviter d’attaquer les gens à cause de leurs idées. Ce qui n’empêche pas le combat, mais en même temps exclu le combat entre personnes », a conclu le président du groupe parlementaire Alliance républicaine (…).

Youssouf Keita