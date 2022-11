Défense de Cécé Raphaël Haba: Me Sidiki Bérété se déporte !

En même temps le conseil de capitaine Cécé Raphaël Haba et capitaine Marcel Guilavogui, Me Sidiki Bérété s’est déporté de la défense du premier au détriment du second ce lundi au tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry où se tient le procès du massacre du 28 septembre 2009.

Salon l’avocat, Cécé Raphaël Haba est en conflit d’intérêt avec Marcel Guilavogui, il ne peut continuer à défendre deux 2 accusés. Donc, il est obligé de céder sa place à son confrère Malick Diakité qui va assurer désormais la défense de Cécé Raphaël Haba qui a confirmé les dires de Toumba contre Marcel. Et il a annoncé le maintien de sa défense pour Marcel Guilavogui, neveu de Dadis, présenté par Toumba comme l’un des bourreaux du massacre du 28 septembre 2009.

Elisa CAMARA