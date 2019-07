Déficit de pluie en Guinée : ‘’ce n’est pas seulement ici, c’est planétaire’’ (Yaya Bangoura, DNA de la Météo)

VIDÉO. Pour en savoir plus sur les raisons du retard de la pluie, cette année dans le pays, notre rédaction a rencontré le directeur national adjoint (DNA) de la Météorologie.

Selon le directeur national adjoint de la météorologie, Yaya Bangoura, ce retard de l’arrivée de la pluie dans le pays : « ce n’est pas seulement dans notre pays, que le phénomène se fait sentir, c’est à l’échelle planétaire (…) ».

Depuis un certain temps, a-t-il, ajouté : » nous avons fait l’analyse des données météorologiques dans la région pour voir quel va être le caractère de la session de 2019. Nous, nous sommes rendus compte après les différentes réponses du système, c’est-à-dire qu’on se base sur l’évaporation, sur l’échauffement de la surface de la terre. Les températures de la surface de la mer, nous permettent de prédire le caractère de la saison parce qu’on a vu, il y a une intercoloratioon entre la présentation de l’élévation de la température de la surface de la mer et les pluies dans notre région. Donc ce travail nous a amené à dire que le mois de juin, juillet et Août vont connaitre une baisse de précipitation ».

Par ailleurs, de préciser : « Mais on n’avait pas prédit que cette diminution de précipitation allait être aussi sévère. Et selon les statiques que nous avons, si nous prenons le cas de la ville de Conakry, où nous ressentons cet écart par rapport à la normale que nous connaissons, depuis 1903, c’est la seule année de janvier au 30 juin qui est enregistrée moins de précipitations. Et la normale que l’on devait recevoir sur une précipitation cumulée des six mois s’élève à 564 mm d’eau. Autrement dit sur chaque m2, on devait recevoir 564,9L d’eau. Mais on a reçu que 288.6 ».

« (..). Nous estimons qu’il faut nécessairement qu’on tienne compte du réchauffement climatique et de prendre des dispositions qui s’imposent en réduisant l’émission des gaz à effet de serre. (…) », a-t-il conseillé.

Elisa Camara

