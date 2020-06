Dégagement des points critiques à Hafia : le Ministère de la Ville appuie une association de jeunes

Lors de sa récente visite au quartier Hafia 1, dans la commune de Dixinn, pour constater de visu l’évolution des travaux de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma avait promis que son département allait assister financièrement des jeunes dudit quartier regroupés en association pour dégager des coins où les machines ne peuvent pas y accéder.

Cette promesse est devenue chose faite. Dans la journée de ce lundi, 22 juin 2020, l’inspecteur général du Ministère en compagnie de certains de ses collègues cadres est venu au nom de son ministre, remettre cette assistance financière aux bénéficiaires. C’était en présence du chef de cabinet du gouvernorat de Conakry, du maire de Dixinn et des responsables du conseil de quartier.

Dans son intervention de circonstance, l’inspecteur général a transmis les salutations de son ministre, avant d’indiquer l’objet de la présence de sa délégation en ces termes :

« Notre retour sur ce site aujourd’hui, c’est par rapport aux engagements que le ministre a pris lors de sa visite ici. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de l’assistance au niveau de cette localité. Et cette assistance reste couronnée par des engagements que monsieur le ministre avait pris à savoir envoyer non seulement les engins qui travaillent maintenant comme vous le voyez, mais aussi assister des jeunes qui sont déjà regroupés dans une association pour pouvoir procéder au dégagement de certains points où les machines ne peuvent pas y accéder. C’est donc cette remise que monsieur le ministre nous a chargé de venir faire. Toutes ces actions là, c’est au nom du chef du l’Etat, Pr Alpha Condé qui a une forte considération pour les jeunes de Guinée », dira en substance M. Gamys.

Pour sa part, le chef de cabinet du gouvernorat de Conakry a vivement remercié le Président de la République qui, selon lui, réalise tous ses engagements.

« Il a dit que son mandat est toujours dédié à la jeunesse et c’est jeunesse organisée à la base qui a demandé l’assistance pour qu’elle soit sur le terrain pour corriger les points critiques au niveau de Hafia. En remerciant le chef de l’Etat, je voudrais dire merci et très grand merci au ministre de la Ville, Dr Ibrahima Kourouma qui a bien voulu envoyer son inspecteur général pour venir accompagner cette assistance au niveau de la commune de Dixinn », dira entre autres Toupou Koidouze.

Content du geste, le maire Mamadou Samba Diallo a remercié en ces termes :

« Je réitère encore mes sincères remerciements à l’endroit du ministre de la ville et de l’aménagement du territoire, lequel nous a confié à une réunion chez lui où il a demandé aux cinq (5) maires de le rencontrer plus le gouverneur. Ce jour là, il a tenu une promesse comme quoi, il nous assistera dans le cadre du dégagement des 150 points critiques recensés. Je tiens à remercier le ministre parce qu’il a promptement réagi. Il a envoyé d’abord une mission d’expertise qui est venue voir les lieux. A la suite de çà, il a envoyé les machines qui sont en train de travailler. Et le vendredi passé, il s’est dépassé en personne pour venir rencontrer la population et le travail était en train d’être bien fait. Nous avons signalé certains endroits où les machines ne peuvent pas travailler. Là, il s’agit de huit (8) tuyaux qui sont installés sous les rails pour conduire les eaux qui quittent la montagne. Dans ces huit tuyaux, il y a six (6) qui sont bouchés et deux (2) sont opérationnels. Et là, nous avons trouvé qu’une machine ne peut rien faire, il faut des bras valides. Je précise aux jeunes membres de l’association que l’assistance qui est venue, c’est pour ouvrir les six (6) tuyaux qui ne sont pas opérationnels », a-t-il mentionné.

Au nom de ses collègues, le président de l’association bénéficiaire (plateforme des jeunes unis pour le développement de Hafia) a remercié le Ministère de la Ville pour le geste, avant de promettre que le travail sera dans les règles de l’art.

« Je suis certain et conscient que les jeunes sont motivés et nous ferons bien le travail. A la fin des travaux, nous demanderons au ministre Kourouma de venir voir ce qui a été fait », dira Mathieu Bangoura.

Youssouf Keita