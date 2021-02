Dégagement encombrants physiques : la boutique de l’épouse du ministre Kourouma démolie

L’opération de dégagement des encombrants physiques de Conakry continue et n’épargne personne. Même ceux qui dirigent les opérations. Le cas en date, c’est celui du ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire Ibrahima Kourouma. La maison (boutique) de son épouse est partie samedi en poussière. Les bulldozers qui cassent tout sur les trottoirs ont mis à terre la boutique de dame Kourouma née Aminata Camara, à Kaporo, en haute banlieue de Conakry. Comme pour dire que nul n’est privilégié à cause de son statut quand il s’agit de l’Etat…

Focus de Mediaguinee