Dégel des comptes du Groupe Djoma Médias : « pour moi, ça n’a vraiment pas de sens » (Tomou Traoré, un employé)

Après 3 mois, les comptes du Groupe Djoma Médias auraient été dégelés ce vendredi 24 décembre 2021. Cette information serait parvenue aux travailleurs, à travers un communiqué que la direction générale aurait partagé dans la plate-forme (Facebook) de communication des employés. Tomou Traoré, un des employés dudit groupe, que notre rédaction a joint au téléphone, dira tout simplement que que ce dégel n’a pas de sens pour lui.

« Vous savez qu’il y a les employés là-bas, qui souffrent, qui ont besoin de leur argent parce que le salaire c’est un droit, le salaire est sacré…Vous vous levez, plus de 3 mois après, pour dire que vos comptes sont dégelés. Sans aucune explication dernière. Mais c’est quoi? Ça n’a vraiment pas de sens. Pour moi, ce dégel devait se faire accompagner par une communication du gouvernement ou du CNRD, pour nous dire effectivement, voici pourquoi vos comptes ont été gelés. On a trois mois, c’est comme si on tuait l’enfant de quelqu’un et un beau matin, tu viens tu te présentes, tu dis voilà celui qui l’a tué sans que la personne ne s’explique pourquoi il a tué l’enfant. C’est vraiment injuste. Pour moi, ce dégel n’a pas de sens. S’ils veulent, ils peuvent gérer le compte jusqu’à 10 ans, mille ans. On s’en fout. Mais encore une fois, tout ce dont on a besoin, c’est de nous rétablir dans nos droits, de nous dire exactement pourquoi nos comptes ont été gelés. J’ai de la peine pour mes collègues qui ont perdu leur papa et que nous ne soyons pas allés aux obsèques. D’autres ont fait des enfants il y a de cela au moins un mois, ils n’ont pas pu faire le baptême de leurs enfants. Parce qu’ils n’ont pas d’argent. Donc, je m’insurge contre ce dégel qui n’a pas connu la forme, ni la procédure en la matière. S’ils avaient des comptes à régler avec Bill Gate nous, on ne peut pas en pâtir. On a cherché de l’emploi, on sait combien de fois les Guinéens, après les bancs, se tuent pour avoir un emploi. Et vous vous tuez pour avoir un emploi, quelqu’un se lève un beau matin pour venir fermer vos comptes sans vous dire pourquoi. Ça c’est un péché », a-t-il martelé.

Christine Finda Kamano