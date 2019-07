Dégradation du carrefour Km36 : le ministre Naité promet que l’entreprise ‘’OAS’’ et la mission de contrôle seront convoquées, ce mardi

En tournée ce lundi 29 juillet, à Conakry pour s’enquérir de l’état de quelques infrastructures routières en cette période des grandes pluies, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naité en compagnie de certains de ses cadres techniques a été désagréablement surpris de constater que les travaux effectués récemment par l’entreprise ‘’OAS’’ au niveau du carrefour Km36 ne tiennent plus.

Visiblement en colère face à cette situation, il annoncé qu’une réunion d’urgence entre son département, l’entreprise concernée et la mission de contrôle se tiendra dès ce mardi pour, dira-t-il, tirer les choses au clair.

« Comme vous le savez, il avait un certain temps on a entamé les travaux de réfection de la voirie de Conakry. Et dans le cadre de ces travaux, il y avait le projet de l’entreprise OAS sur Lansanayah-Km36 et qui avait dans son contrat il y a trois ans maintenant le giratoire du Km36. Nous avons alors interpellé l’entreprise OAS d’effectuer les travaux de maintenance sur le carrefour. C’est ce qui a été fait il y a de cela six (6) mois. Nous sommes venus aujourd’hui pour constater avec les premières pluies qui sont tombées, comment la chaussée se porte au niveau de ce grand giratoire du Km36. Je dois avouer que nous ne sommes absolument pas du tout satisfaits de ce qui a été fait », a-t-il mentionné.

Poursuivant, il a fait savoir que ladite entreprise et la mission de contrôle seront toutes convoquées dès ce mardi. « Nous allons convoquer l’entreprise dès demain mardi pour une réunion de travail pour voir exactement ce qui n’a pas marché et la situation de la mission de contrôle qui était sur le terrain. Parce que la garantie et la qualité du travail effectué est assurée par cette mission de contrôle. Nous allons donc les convoquer toutes (l’entreprise et la mission de contrôle) pour entendre et savoir exactement ce qui n’a pas marché avec le giratoire du grand carrefour du Km36. »

Plus loin, il a tenu à préciser : « Nous n’allons pas accepter que des milliards soient déboursés et que les routes qui sont réparées ne tiennent pas. Ça, ce n’est absolument pas acceptable. Donc, nous allons prendre des dispositions qui s’imposent pour le travail qui a été fait au Km36 et pour l’ensemble des travaux réalisés sur le réseau de Conakry. Partout où les travaux ont été fait et on constate des dégradations, nous allons tout de suite et l’entreprise et la mission de contrôle, les convoquer pour justement tirer au clair ce qui n’a pas marché, ce qui ne va pas et les sanctions qui doivent s’imposer. »

Avant de quitter sur les lieux, le patron du département en charge des Travaux Publics a rassuré que des mesures urgentes seront vite prises pour soulager les usagers. « Lors de cette réunion, nous allons discuter des solutions à apporter. Mais je peux vous rassurer que très rapidement, des mesures vont être prises pour améliorer le confort… »

Après le Km36, le ministre et sa suite se sont rendus sur d’autres chantiers à Conakry pour toujours s’enquérir des réalités du terrain.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30