Dégradation des routes : la nationale Mandiana-Kankan, l’autre calvaire !!!

Les usagers de la route Mandiana-Kankan vivent depuis des semaines un calvaire qui ne dit pas son nom. D’après nos informations, des citernes eu autres camions sont bloqués depuis deux à trois jours sur ce tronçon.

A 2 km de la préfecture de Mandiana, c’est le statu quo. Des conducteurs de camions en spectateurs, observent impuissants, leurs véhicules embourbés depuis trois jours.

« On est passé avant-hier pour aller débarquer, en revenant hier, ce n’est pas possible, l’autre citerne plus le véhicule sont dans la boue. On a essayé de les tirer mais c’est impossible pour le moment », explique Ousmane Fofana chauffeur.

Même plainte chez Moustapha Camara : « Nous sommes ici depuis hier à 14 H, nous sommes toujours bloqués sur la route Kankan – Mandiana et il n’y a aucune solution pour le moment. »

Les usagers parlent d’une route complètement gâtée. « La route est complètement gâtée, nous sommes bloqués ici depuis hier matin et jusqu’à présent. Ici y’a pas de bonnes routes, tous ceux qui sont là, sont là depuis hier où avant », explique Aïssétou Soumaoro.

Des marchandises risquent de se détériorer notamment des poissons comme le précise Maître Ibrahima Sory : « Mon camion est chargé de poissons congelés. Si je dure, ils risquent de se gâter et comment je vais faire avec les commerçantes ? », s’interroge le jeune chauffeur désespérément.

Les usagers de ce tronçon souffrent, particulièrement les femmes et leurs nourrissons qui passent des jours dans cette situation sans alimentation saine avec à la clé 85 km à parcourir.

Certains chauffeurs de taxi et minibus commencent à échanger de passagers et rebroussent chemin. Comme on le dit souvent, ‘’le malheur des uns fait le bonheur des autres’’. Ce sont les mototaxis qui sont en train de profiter de cette situation en faisant payer cent mille francs guinéens (100 000) en lieu et place de 25 000 habituels pour transporter les gens à Mandiana.

Amadou Oury SOUARE pour Mediaguinee.com