Déguerpissement à Coyah : le ministre Ibrahima Kourouma salue le travail abattu

Comme dans les cinq (5) communes de Conakry, l’opération de dégagement des encombrants physiques sur le long des routes se poursuit dans la préfecture de Coyah. Ce mercredi, 3 mars 2021, le ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma en compagnie d’une forte délégation de son département s’est rendu sur place pour constater de visu l’évolution de cette opération qui est en cours depuis quelques jours.

C’était en présence du préfet, Aziz Diop, des cadres préfectoraux de l’Habitat et des agents de la gendarmerie nationale. Cette visite de terrain a commencé par l’ancien siège des postes et télécommunications préfectorales (domaine de l’Etat) où toutes les constructions anarchiques ont été détruites.

De là, le ministre et sa suite ont fait des kilomètres à pied pour voir toutes les emprises déjà libérées. Et visiblement satisfait du travail abattu sur le terrain par ses cadres en collaboration avec la préfecture, il ministre a tenu à remercier les populations pour leur accompagnement avant d’indiquer que cette opération de déguerpissement est une instruction du Président de la République, Pr Alpha qui se poursuivra, selon lui, sur l’ensemble du territoire national.

« Le Président de la République a instruit le Ministère de la Ville et le Ministère de l’Administration du territoire à travers les gouverneurs et les préfets de faire en sorte que le cadre de vie du guinéen soit meilleur. L’une des choses que nous constatons depuis très longtemps, c’est l’occupation des emprises. Plus grave, c’est que la circulation est devenue difficile. Nous sommes dans une situation qui fait que sur nos routes, il y a à la fois les personnes, les motos et les véhicules. La conséquence, c’est les graves accidents. Le président a instruit que les emprises des routes soient dégagées pour permettre non seulement des réalisations, mais aussi pour permettre à l’Etat de récupérer son dû. Les emprises de la route font parties des domaines publics de l’Etat », dira-t-il.

Poursuivant, il s’est dit heureux du boulot déjà réalisé : « Comme je le disais tantôt au préfet et directeur préfectoral de l’Habitat, ce que nous constatons, c’est la réussite du travail. Permettez-moi de féliciter les populations qui adhèrent entièrement à l’opération. Déjà, à partir de Lansanayah jusqu’ici, nous avons vu qu’il un dégagement des emprises qui est en train de se faire. Mais aussi, il y a une récupération des domaines de l’Etat (…) Il faut que les gens comprennent que plus jamais ça ne sera comme par le passé. On ne permettra aux individus de garder les domaines de l’Etat et en faire leur propriété. Parce que ce qui est très grave, c’est au lieu que ça sert à la population, ça sert plutôt à un groupe personnes », insiste-t-il, avant d’affirmer que l’opération en cours n’est dirigée contre personne.

Quant au préfet, il s’est réjoui de cette visite du ministre, avant d’exprimer l’engagement et la détermination de ses services pour l’accomplissement ‘’correct’’ de toutes les instructions gouvernementales.

« Nous sommes entièrement satisfaits de cette visite de Monsieur le ministre. Il a visité la ville de Coyah et il a procédé certaines opérations de déguerpissement, notamment la récupération du patrimoine des PTT. Il a aussi visité Sambayah où tout a été dégagé pour en faire un sens juratoire pour diminuer les embouteillages en ville », dira entre autres Aziz Diop.

Youssouf Keita, depuis Coyah