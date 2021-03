Déguerpissement et pose des dalettes à Kaloum : ‘’c’est un programme présidentiel’’ (Ibrahima Kourouma, ministre)

Déclenchée le 30 janvier dernier, dans les communes de Conakry, l’opération de dégagement des encombrants physiques sur le long des routes se poursuit dans le grand Conakry y compris Coyah et Dubréka. Ce vendredi, 12 mars 2021, le ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma en compagnie d’une forte délégation de son département s’est rendu au Km 5, dans la commune de Dubréka pour constater de visu l’évolution de cette opération.

C’était en présence du préfet, Younoussa le bon Sylla, des cadres préfectoraux de l’Habitat et des agents de la gendarmerie nationale. Selon la Directrice préfectorale par intérim de l’Habitat de Dubréka, Mme Hawa Camara, cette vaste opération de récupération des domaines de l’Etat et le dégagement des encombrants physiques sur le long des routes a commencé dans sa juridiction depuis la mi-janvier.

« Cette vaste opération s’est déroulée de Tanènè en passant par Djoumaya, Kenèndé rails jusqu’au niveau de Kagbélen. Tous ces domaines de l’Etat ont été récupérés et à ce jour immatriculés et remis dans le portefeuille de l’Etat. Et la libération des emprises de la route que nous faisons aujourd’hui continuera », précise-t-elle.

De son côté, le préfet dira que les populations Dubréka adhèrent entièrement à ce programme présidentiel qui vise à améliorer les conditions de toute la population. « La discipline que vous venez de constater de la part de la population est la preuve éloquente qu’elle adhère totalement à l’initiative. C’est pourquoi, cette population elle-même a commencé les travaux de démolition des encombrants avant même l’arrivée des machines. Nous vous rassurons que ce cap sera maintenu jusqu’à atteindre nos objectifs », dira-t-il.

Visiblement satisfait du travail en cours par ses cadres en collaboration avec la préfecture, le ministre a tenu à remercier les populations pour leur accompagnement avant d’indiquer que cette opération de déguerpissement est un programme présidentiel qui poursuivra sur l’ensemble du territoire national.

« Je voudrais rappeler que c’est un programme présidentiel. Le Président de la République, dans le souci d’améliorer le cadre de vie du guinéen a entrepris ce programme qui consiste à faire en sorte que non seulement les biens de l’Etat soient retournés dans le portefeuille de l’Etat, mais aussi que les conditions de vie des Guinéens soient améliorées. Et pour cela, nous sommes obligés de travailler en sorte que tout ce qui est occupation illégale des emprises, que nous fassions en sorte que ces emprises soient dégagées afin que le guinéen trouve un cadre de vie beaucoup plus agréable. Ce que nous avons entrepris aujourd’hui, sur instruction de Monsieur le Président de la République, qui a commencé à Conakry et qui consiste à libérer toutes les emprises et à récupérer tous les biens de l’Etat s’étendra sur l’ensemble du territoire national. Nous avons commencé à Conakry, nous sommes à Dubréka, nous avons fait Coyah et nous allons le faire sur l’ensemble du pays. Il faut que cela soit clair dans la tète de tout le monde. »

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Comme je le disais tantôt, c’est un programme présidentiel et il y a un début. Ce début, c’est la libération des emprises, mais aussi il y a la poursuite. La poursuite, c’est de faire en sorte que ces emprises qui sont libérées ne restent pas telles. Il faut qu’on crée des conditions pour que le guinéen lui-même ait le plaisir de vivre dans son quartier. Et je voudrais vous rassurer que le Président de la République a çà, à cœur et il nous a engagé déjà à faire ce travail. Vous pouvez le constater qu’à Kaloum, les trottoirs ont commencé à être occupés par des dalettes. Donc le président a un programme, ce programme va se poursuivre et il faut que tout le monde soit rassuré que cela se fera. La preuve est qu’on a commencé par Kaloum sur instruction du Président de la République et nous allons nous étendre sur l’ensemble du pays pour que les trottoirs qui sont libérés soient occupés correctement pour le bonheur du guinéen. »

Plus loin,il a salué l’adhésion des populations à ce programme présidentiel qui, selon lui, vise à créer des conditions descentes aux populations. « Le programme présidentiel que nous menons aujourd’hui, il y a une adhésion forte de l’ensemble des populations. Partout où nous sommes passés, il n’y a eu aucune résistance. La preuve est que vous voyez les machines qui travaillent d’un côté et les citoyens de l’autre côté. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui se battent pour casser leurs magasins et boutiques, qu’ils savent qu’ils occupent illégalement parce que ces magasins et boutiques sont sur la route. Combien d’accidents nous avons connu dans cette situation ? Combien de personnes sont mortes dans cette situation où nous avons confondu les magasins aux routes ? »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30