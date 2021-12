Il est des moments qui ne s’effacent pas de nos mémoires. Le 25 décembre 2021 restera une date à jamais gravée dans la conscience collective : trois dirigeants guinéens (ex et actuel) se sont retrouvés autour d’une même table.

Ce samedi, à partir de midi, au palais Mohammed V de Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry, qui fait office de Présidence de la République depuis le coup de force qui a renversé le 5 septembre dernier professeur Alpha Condé, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a réuni autour d’un déjeuner les anciens dirigeants Moussa Dadis Camara, Sékouba Konaté et leurs épouses Jeanne et Mariama Lansana Sako.

Dadis et épouse sont rentrés meecredi dernier du Burkina Faso via Dakar et Konaté et épouse sont rentrés hier vendredi de Bamako, après la France.

Cette belle retrouvaille saluée par l’opinion marque un tournant décisif dans la marche de la Guinée.

Récemment, le président Doupbouya a restitué a la famille du prere fondateu de la Guinée son vastz domaone de Belle-Vue et rzbaptisa laeroport inteenation de Conakry au nom de Ahmed Sékou Touré.

Noumoukè S.