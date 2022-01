Déjeuner de presse : colonel Doumbouya promet la réalisation d’une Maison de la Presse

Dans une atmosphère bon enfant, le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya a rencontré vendredi au palais Mohammed V de Kaloum la presse nationale pour un déjeuner.

Les présidents des trois principales associations professionelles de presse ont chacun exprimé les difficultes auxquelles sont confrontés les journalistes.

Aboubacar Camara de l’Union des rafios er télévisions libres de Guinée (URTELGUI), Amadou Tham Camara de l’Association guinéenne de la presse en ligne (AGUIPEL) et Alpha Abdoulaye Diallo de l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGUIPEL) ont tour à tour exposé les problèmes au sein de la corporation qui sont entre autres la revalorisation de la subvention accordée à la presse, l’allègement des redevances, la construction d’une maison de la presse. Le tout soutenu par le président de la Haute autorité de la Communication (HAC) Boubacar Yacine Diallo. Les mêmes doléances ont été réitérées par la ministte de la Communication et de linformagion Rose Pola Pricemou qui a plaidé la cause des médias d’Etat.

Prennat la parole, le président de la transition Mamadi Doumbouya a d’abord souhaité ses meilleurs voeux à la presse avant d’appeler à la responsabilité du journaliste en cette période de transition.

« Je vous garantis la liberté d’expression dans les limtes de la loi », dit-il. Ajoutant que les doléances formulées ont été entendues. Pour y parvenir, il indique qu’il instruira le Premier ministre de s’en occuper.

Dans la foulée, il annonce que la subvention -qui jusque-là est de 3 milliards grancs guinéens sera tevue q lq hausse, promis d’agir sur les redevnaces annuelles des rafios et tele privées

Parlant de la Maison de la Presse qui tient à coeur les journalistes guinéens, colonel Doumbouya a promis d’en faire une priorité.

« Je priorise prochainement la réalisation de la Maison de la presse. Ce sera sans doute un chantier de la transition »

Comme pour finir, l’homme du 5 septembre dernier a invité les journlistes à plud de professionnalisme et au patriotisme pour bien informer les compatriotes et aussi réconcilier les Guinéens.

Noumoukè S.