Délai de la transition: « pas de date pour cette transition, nous vivons dans une révolution sombre » (MRPG)

Pour lutter contre l’injustice, dit-il et amener le peuple à prendre conscience et vivre dans un État de droit et de cohésion sociale sans distinction d’ethnie ou d’appartenance politique, un groupe de jeunes et de femmes réunis au sein du Mouvement du Rassemblement du Peuple de Guinée (MRPG) a tenu un meeting ce samedi 5 mars 2022, à Yimbaya-Tannerie, pour faire part de ses préoccupations sur le déroulement de la transition qui s’est ouverte le 5 septembre dernier.

Le leader dudit mouvement et porte-parole de circonstance, Ibrahima Camara a, dans son speech, remis en cause les démarches du CNRD sur la bonne conduite de la transition. « La gestion de la transition est une gestion de forme et non de fond. Je ne dirais pas que ce qu’ils sont en train de faire n’est pas salutaire, rendre la justice, refonder l’Etat, c’est juste mais la Guinée est déjà refondée depuis la première République. Nous avons besoin des meilleures conditions de vie et de l’amélioration des infrastructures », a-t-il précisé.

Et de poursuivre en ces termes : « Je vais vous rassurer, il n’y aura pas de date pour cette transition. Je vais vous dire une chose, nous vivons dans une révolution sombre…C’est pourquoi j’ai mis ce mouvement en place. À l’instant où je vous parle, je suis fermement engagé contre toute personne qui se mettra sur mon chemin. », dira Ibrahima Camara.

Aux nouvelles autorités, il dira ceci : « Mon message à l’endroit des nouvelles autorités, c’est de les aviser que j’ai commencé ma lutte et je ne la laisserai pas… », a–t-il martelé. Avant d’ajouter que les hommes politiques ont contribué ardemment à mettre la Guinée en retard. « Les problèmes phares de ce pays c’est les politiques et les citoyens eux-mêmes. Il faut juste savoir que chaque pays se développe selon la conviction de son peuple. Il faut aussi rappeler que les politiques qui ont servi ce pays ont toujours été un instrument qui a mis la Guinée en retard. »

Pour finir, il a laissé entendre qu’il est prêt à collaborer avec tout mouvement, association et institution qui se bat pour la paix et le développement de la Guinée.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08