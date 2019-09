Délégation de l’Union européenne en Guinée : Résultats du Concours presse 2019

COMMUNIQUE. La Délégation de l’Union européenne en Guinée est heureuse de présenter à tous les participants et au public les résultats de l’édition 2019 de son Concours presse. Celui-ci a été organisé du 23 juillet au 30 août 2019 sur le thème : « La contribution des femmes au développement durable en Guinée ».

Le concours a connu la participation de 22 candidats au total. Un jury composé de cinq professionnels de médias et de la communication a procédé à l’analyse des sujets proposés selon quatre critères, à savoir: conformité au thème, originalité et pertinence du sujet, rigueur dans le traitement et style journalistique.

A l’unanimité, le jury a délibéré comme suit:

N° Prénoms et nom Catégorie Média 1 M. Gilles Mory CONDE Presse en ligne Ledjely.com 2 Mme Aïssata DIAKITE Radio Espace FM 3 Mme Mariama Fodé CAMARA Télévision Espace TV

Le seul candidat en presse écrite ayant obtenu moins de 100 points (82 points ; résultat insuffisant), les organisateurs ont décidé de ne pas attribuer de prix dans la catégorie presse écrite. Les lauréats de cette année sont donc au nombre de trois.

Ils gagnent chacun un voyage de séjour et de travail pour couvrir les travaux du Sommet sur la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (CIPD) qui se tient à Nairobi, au Kenya en novembre.

Les lauréats recevront leurs Prix au cours d’une cérémonie dont la date d’organisation sera annoncée ultérieurement.

La Délégation de l’Union européenne adresse ses vives félicitations aux heureux gagnants, encourage et remercie tous les participants.

Le procès-verbal du Jury et le règlement du concours sont accessibles ici, sur le site Web de la Délégation.

Conakry, le 20 septembre 2019