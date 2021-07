Délivrance des passeports : “l’impact de foudre a endommagé le système…” (Ministère de la Sécurité)

Les candidats guinéens aux voyages doivent encore patienter. Dans un communiqué, le Ministère de la Sécurité a informé que la semaine dernière “un impact de foudre a endommagé le système de communication entre les salles d’enrôlement, de remise et des serveurs”…

Conakry, le 13 juillet 2021. Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile informe les citoyennes et citoyens en attente de passeports qu’une panne technique a considérablement ralenti la délivrance desdits documents. En effet, le samedi 10 juillet dernier un impact de foudre a endommagé le système de communication entre les salles d’enrôlement, de remise et des serveurs.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile présente toutes ses excuses aux guinéennes et guinéens dont le projet de voyage est retardé suite à cet incident dont les conséquences sont en train d’être réparées. Les installations devraient pouvoir reprendre leurs activités normales dans les heures qui suivent.

Par ailleurs, s’agissant des passeports de 10 ans ; depuis plus de trois (03) semaines, une rupture de stock a été enregistrée due au confinement général en Malaisie où les passeports sont confectionnés.

Dans cette attente, bien qu’ayant payé la somme de un million de francs correspondant aux passeports de 10 ans, bon nombre de demandeurs dans un état de nécessité urgente ont demandé expressément que leurs soient délivrés des passeports de 5 ans pour ne pas perdre l’opportunité de voyager à la date indiquée.

En tout état de cause, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile informe que toutes les dispositions sont prises pour l’arrivée très prochaine des passeports de 10 ans afin de répondre aux exigences des citoyens dans le besoin.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sait compter sur la compréhension des uns et des autres.