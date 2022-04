Demande de libération du colonel Barry: le verdict attendu le 21 avril à la Cour d’Appel 

Le procès en appel pour la demande de la mise en liberté provisoire de l’ex-porte parole de la gendarmerie nationale, colonel Mamadou Alpha Barry s’est ouvert ce jeudi 14 avril, devant la Chambre spéciale militaire de la Cour d’appel de Conakry avant d’être renvoyé au 21 avril prochain pour décision.

Cette demande est introduite devant la cour d’appel de Conakry par l’officier de la gendarmerie nationale depuis le 21 décembre 2021.

À l’audience du jour, les avocats du Colonel Barry condamné à 4 ans de prison et au paiement de 140 millions de francs guinéens pour des faits de « vol aggravé » à la requête du commerçant Ibrahima Diallo ont sollicité sa mise en liberté provisoire.

Selon Me Abdoulaye Keita, leur client a déjà épuisé la moitié de sa condamnation.

: » Notre client a aujourd’hui fait en prison 2 ans 24 jours. Et, il lui reste 1 an 11mois. Madame la présidente, notre client n’est pas devant vous aujourd’hui pour des faits de vol. Il est là pour une raison que nous connaissons tous. Et, ceux qui lui barraient la route pour ne pas sortir de prison ne sont plus là. Donc, nous vous prions de l’accorder une liberté provisoire ».

Plus loin, il a été renchérit par Me Salifou Beavogu: » Dans les 140 millions notre client a déjà payé 50 millions de francs guineens. Et, à titre de garantie, il a donné les documents de sa maison. Qui est d’une valeur de 2 milliards de francs guineens. Je prie votre cour d’être Clément. Colonel Mamadou Alpha Barry a trop souffert « . Tout en rassurant que la partie civile aura ce qu’elle cherche.

Pour le ministère public représenté par l’avocat général, Alseny Bah, la cour doit déclarer irrecevable cette demande de la défense. Parceque dira t il: » je ne vois aucune motivation qui pourrait vous convaincre à accepter cette demande. Ne vous prêtez pas à ce jeu. Prêtez vous à ce que dit la loi. En ce qui nous concerne rejeté cette demande. Et, les envoyés à mieux se pourvoir ».

C’est le même avis qui a aussi donné par la partie civile représentée par Me Mohamed Lamine Sylla. Qui indiquera à son tour : » notre avis est défavorable à cette demande de la défense. Parcequ’elle n’a aucune motivation qui pourrait convaincre votre cour à accorder une liberté provisoire au Colonel Mamadou Alpha Barry ».

Appelé à la barre pour son dernier mot, l’officier qui sejoune à la maison centrale de Conakry a déclaré: » moi je ne suis pas là pour un problème de vol. Les gendarmes ont juste profité de la situation. J’ai juste voulu aider mais bon. Donc, je m’en remets à la sagesse de la justice ».

C’est ainsi que la juge, Djalikatou Fofana a renvoyé l’affaire au 21 Avril prochain pour décision être rendue.

Elisa camara +224654957322