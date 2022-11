Demande de mise en liberté de Kassory: la décision attendue le 19 décembre devant la cour suprême 

Les débats dans l’affaire de la demande de mise en liberté provisoire de l’ex-Premier ministre du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana se sont ouverts, ce mardi 22 novembre devant la cour suprême de Conakry. Avant que l’audience ne soit renvoyée pour la mise en délibéré pour décision être rendue le 19 décembre prochain.

Les avocats de Kassory se sont pourvus en cassation dans le but d’obtenir l’annulation pure et simple de la décision du refus de la cour de répression des infractions économiques et financières( Crief) a accordé une liberté provisoire à leur client qui séjourne à la maison centrale de Conakry depuis le 06 avril dernier.

A noter que l’ex-patron de la Primature guinéenne ainsi que d’autres anciens dignitaires du régime Alpha Condé sont poursuivis par le procureur spécial près la CRIEF pour des faits de détournement de deniers publics.

Elisa Camara

