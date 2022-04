Demande de mise en liberté provisoire de Kassory et Cie: le verdict attendu pour le mardi prochain à la CRIEF

Les débats dans le procès en référé portant sur la demande de mise en liberté provisoire des anciens ministres, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui ont été clos ce jeudi 21 Avril, à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Et, l’affaire a été mise en délibéré et la décision doit être rendue le mardi 26 Avril prochain à 10 heures.

L’information a été donnée Me Sidiki Bérété, l’un des avocats des anciens ministres d’Alpha Condé.

« les débats sont clos. Et, la décision est attendue pour le mardi à 10 heures », a-t-il brièvement dit.

A noter que l’ancien premier ministre du régime déchu, Kassory Fofana, l’ex ministre de la défense, Mohamed Diané et l’ex ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui qui ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le 06 Avril dernier sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics.

Elisa Camara

+224654957322