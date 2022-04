Demande de mise en liberté provisoire de Toumba: la décision attendue le 28 avril prochain à la cour d’appel

L’ex aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba inculpé pour des faits « du massacre du 28 septembre 2009 » sera situé le jeudi 28 Avril prochain sur la décision portant sur la demande de sa mise en liberté provisoire introduite en référé par ses avocats devant la cour d’appel de Conakry.

C’est ce qui est ressorti du procès en référé qui s’est tenu ce jeudi 14 Avril 2022.

Au sortir de l’audience, l’un des avocats de l’officier détenu à la maison centrale de Conakry depuis 5 ans maintenant, Me Lancinet Sylla a déclaré : « Nous étions là pour l’examen de l’appel que nous avons interjeté contre l’ordonnance de référé prise par le juge des référés de première instance de Dixinn. Par laquelle ordonnance, la demande de mise en liberté provisoire de monsieur Aboubacar Toumba Diakité avait été rejetée. Alors, nous sommes venus exposer les motifs de notre appel. Nous avons sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Premier juge et nous avons sollicité de la cour d’appel de Conakry d’infirmer. Et de statuer à nouveau, de faire droit à notre demande »

Parlant de l’état de santé de leur client qui souffre d’une hernie de la ligne blanche, l’avocat de mentionner : « nous voudrions que la justice nous entend pour éviter qu’il soit trop tard. Parce que l’état de santé de notre client est plus que préoccupant. La décision est attendue pour le 28 avril prochain à 14 heures. Nous avons espoir que la justice nous entendra cette fois-ci avant que l’irréparable ne se produit »

Elisa Camara

