Démarrage à Matoto-centre d’un tournoi de détection de jeunes talents de football

C’est une initiative du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de Kofi Annan de Guinée, Ismaël Baldé, fils de la localité.

Ce tournoi de jeunes de 8 à 12 ans est doté du trophée feu Abdoulaye Bandé “Béro” pour les intimes, décédé en 2007.

La compétition regroupe 8 équipes venues des différents quartiers de la commune de Matoto. Elles sont réparties en 2 poules de 4 équipes.

Les organisateurs entendent à travers ce tournoi détecter des jeunes talents en vue de leur encadrement pour qu’enfin créer une académie de jeunes footballeurs pouvant compétir sur le plan national et africain.

Pour l’organisateur, Ismaël Baldé, en plus de la compétition sportive, l’occasion sera mise à profit pour inculquer aux jeunes enfants l’éducation civique et citoyen, la culture de l’excellence, l’amour et l’acceptation du prochain.

« Ma vocation en tant qu’enseignant chercheur est d’aider les jeunes à se former sur les plans académiques et sportifs afin qu’ils puissent développer en eux des valeurs leur permettant de réussir et de contribuer au développement socioéconomique de notre pays. A l’issue du tournoi, nous allons sélectionner les meilleurs pour les encadrer afin qu’on ait une équipe compétitive. Nous allons également nous battre pour trouver les ressources nécessaires pour prendre en charge leurs études académiques”, a fait savoir Mael Bandé

Boriko Diallo