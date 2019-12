Demba Fadiga: ‘’à Kindia, je suis capable de battre n’importe quel candidat’’

Le député uninominal de Kindia reste convaincu de son invincibilité dans la capitale des agrumes. Demba Fadiga qui était l’invité ce dimanche, 15 décembre, de l’assemblée générale “Foutti-Lafidy”, a dans un premier temps présenté le bilan de sa mandature à l’assemblée nationale, assurant être capable de battre tout autre candidat à l’occasion des prochaines législatives à Kindia.

“Le député n’a pas de bilan financier ou matériel à présenter. Le rôle du député c’est de représenter le peuple et voter les lois et d’exercer le contrôle de l’action gouvernementale. Il n’est pas dit qu’un député doit aller construire un hôpital, qu’il doit faire un pont… Mais comme certains députés, moi j’ai posé beaucoup de jalons et je fais partie des rares députés qui ont présenté leurs rapports. Après chaque session, je me suis rendu à Kindia, j’ai réuni des gens pour présenter le bilan des activités de l’assemblée et de mes propres activités. (…) Je ne suis pas arrivé à la députation pour m’enrichir, j’avais déjà les moyens parce que j’ai fait 32 ans dans le secteur privé. Celui qui est en face de vous ne se sert pas de la députation mais, c’est la députation qui se sert de lui”, a-t-il annoncé.

Demba Fadiga qui n’a pas officiellement déclaré sa candidature pour un nouveau mandat de député, dit tout de même être capable de battre n’importe quel candidat dans la circonscription de Kindia.

“Le 18 de ce mois, il y aura la convention nationale du RPG. Il appartient au RPG arc-en-ciel de me désigner. Moi je ne me dérobe jamais face à mes obligations si c’est dans l’intérêt de notre pays. Je serais candidat et tout autre candidat qui sortira devant moi, je suis sûr que je vais le battre. Parce que l’électorat de l’UFDG à Kindia, pour la commune urbaine, se compose d’environ 30 mille personnes. La population du centre dépasse largement ces 30 mille. L’UFDG est présente à Kindia au niveau de Linsan, dans la commune urbaine mais pas dans tout Kindia. À Kindia, il y a près de 200 mille votants donc ce n’est pas 30 mille où 50 mille personnes qui vont changer les données”, a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

