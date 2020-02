Démission de Yéro Baldé : ‘’le RPG continuera son bon chemin” (Damaro)

“Si on sait participer à un gouvernement, il faut savoir aussi le quitter. Il a donné ses raisons, le président de la république en a pris acte, nous prenons nous aussi acte. Et voilà la vie continue“. Tels sont les propos du président de la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara sur la démission jeudi du gouvernement Kassory du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yero Baldé.

Répondant à la question si le Rpg ne se sent pas trahi par le ministre Yéro qui abandonne le navire Alpha Condé à 72 heures des élections législatives et référendaires, Damaro de dire : “le chef de l’Etat lui-même s’est senti abandonné par un jeune qu’il considérait comme fils, je n’ai pas d’autre commentaire à faire plus que ce que le président a dit”.

“En politique, tout est possible. Mais ce qui est certain c’est que le professeur Alpha Condé a suffisamment de soutien pour tenir. C’est toujours un plaisir d’en ajouter que de diminuer, ça c’est vrai. Donc ce serait prétentieux de dire qu’on est content qu’il soit parti, mais le RPG continuera son bon chemin”.

Elisa Camara

