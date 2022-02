Démissions en cascade à la CORED: « ce sont des gens qui viennent en politique juste pour se faire de l’argent » (porte-parole)

Suite à la vague de démissions que la convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, (CORED), a enregistrée ces derniers temps, le porte-parole de cette coalition politique dirigée par Mamadou Sylla s’est prononcé ce mardi 1er Février, à Mediaguinee.

Selon, Mohamed Cissé, président de la Nouvelle Guinée,(NG), les partis démissionnaires qui sont: la Geci de Fode Mohamed Soumah, GDE d’Aboubcar Soumah, le MPDG de Siaka Barry et UFD de Baadiko sont frustrés parce qu’ils n’ont pas été choisis par la CORED pour siéger au Conseil national de la transition, (CNT).

« Les démissions sont survenues si vous avez constaté juste après la publication de la liste des membres du CNT. Vous savez il y a des gens qui viennent en politique juste pour se faire des postes et se faire de l’argent au lieu de servir le peuple. Ce sont ces gens qui sont mécontents parce que les 4 places que la CORED a eues, ils estiment qu’ils n’ont pas été choisis. Donc ils sont partis. Il y a d’autres qui expliquent leur départ par rapport à une supposée alliance avec l’ufdg ce qui est totalement faux. Nous, nous ne sommes en alliance avec aucune autre structure. La CORED est indépendante de ses mouvements ».

Précisant que Baadiko n’a pas démissionné, lui il a été exclu. On l’a exclu parce qu’ il n’ était plus présent à nos réunions et cela est inadmissible au niveau de la CORED » .

Par ailleurs de rassurer qu’avec ces multiples démissions: » on ne se sent pas du tout affaibli. Ceux qui sont partis, nous leur avons souhaité bon vent. Aujourd’hui la CORED est plus forte que jamais. Ils ont été aussi remplacés. Trois sont partis et trois nous ont rejoint ».

Elisa Camara

+224654957322