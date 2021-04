Démolition des maisons : ‘’la sortie du Premier ministre prouve que le pays n’est pas gouverné’’ (Boubacar Sylla)

Alors que de nombreuses maisons devant servir d’habitations ont fini par être démolies suite à l’opération de déguerpissement enclenchée par le gouvernement guinéen, le Premier ministre s’est présenté mercredi devant les députés pour soutenir que l’ordre de démolir les maisons n’a pas été donné par le président de la République et que personne ne sait d’où ça vient, selon ses mots. Pour Boubacar Sylla, le président du Forum civil citoyen, Ibrahima Kassory Fofana a dit la vérité.

« Si le Premier ministre le dit, il a raison. Nous, nous avons appris qu’il y avait un déguerpissement des emprises de la route. Et c’est ce qu’il a réitéré devant les honorables députés hier à l’hémicycle. Donc, ce déguerpissement ne devait concerner que les emprises de la route. Mais on a vu à Dubréka des personnes qui ont cassé des graviers pour se faire une maison pendant plus de vingt ans. On vient un beau matin on dirait que ce ne sont pas des citoyens guinéens. On détruit complément ces maisons. Pour moi, un gouvernement conscient ne peut pas le faire », dit-il. Et de soutenir que la responsabilité de détruire les maisons jusqu’aux quartiers, incombe directement au ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.

« Il faut que l’on se dise la vérité. Ce déguerpissement le long des emprises a pris aussi une connotation de règlements de comptes administrés et soutenus par le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Prenons Madina, on ne peut pas comprendre que dans le secteur commercial une partie de la route n’ait pas été touchée, parce qu’il on estime que c’étaient des militants du RPG qui y vivaient. Et une autre partie de la même route (1m 50) a été dégagée. Ça c’est quelle injustice de la part de ce ministre-là ? Si Kassory le dit, moi je le soutiens dans ce sens », a-t-il indiqué.

Kassory Fofana avait aussi annoncé les dispositions à prendre par son gouvernement pour sanctionner des personnes qui seront incriminées dans cette affaire. C’est du tape-à-l’œil, selon Boubacar Sylla.

« Il ne faut pas s’attendre à des sanctions. Alpha Condé ne sanctionne pas les mauvaises personnes. Il les atteste davantage. Sinon un Ibrahima Kourouma ne doit pas être dans le gouvernement guinéen aujourd’hui. »

Par ailleurs, cet activiste de la société civile a tout de même soutenu que cette sortie du Premier ministre guinéen prouve que le ‘’pays n’est pas gouverné.’’.

Yamoussa Camara

