Démolition du grand marché de Kindia : les femmes partagées entre inquiétude et désespoir

Comme annoncé cette semaine, les autorités communales de Kindia ont procédé ce vendredi 12 juin 2020 à la démolition du grand marché de la ville des agrumes. Face à cette situation, les femmes vendeuses ont déploré cette opération de démolition et s’inquiètent pour les jours à venir.

C’est aux environs de 17 heures ce vendredi que le marché Wambélé a été démoli par les autorités communales. Une opération mal perçue par plusieurs femmes. C’est le cas de Aye Camara vendeuse de poissons.

« Nous sommes inquiètes, la construction de ce marché est une bonne chose pour nous les femmes parce que c’est dans notre propre intérêt. Mais la manière dont ils ont démoli c’est pas bon. Ils n’ont pris aucune disposition, les jeunes sont venus s’attaquer à nos biens. Les planches et tôles qu’on voulait récupérer pour aller installer à nos nouveaux endroits ont été emportés. Aujourd’hui où nous allons garder nos marchandises ? Les autorités devraient prendre des précautions pour nous, avant de venir démolir comme ça », déplore cette dame.

Pour M’Mahawa Koba l’une des responsables des femmes vendeuses de Wambélé, les lieux où elles sont recasées sont déjà occupés.

« C’est vrai, nous étions informées de la démolition de ce marché et on est très contentes. Seulement, ils n’ont pas réglé là où nous devons aller. Pendant la saison sèche, nous sommes partis chercher des places à la gare pour chercher là où revendre quand le marché sera démoli. Nous n’avons pas eu de place, elles étaient déjà occupées par les autres femmes qui revendent dans le quartier. C’est ici qu’on cherche le quotidien et s’ils viennent comme ça démolir sans nous trouver de bons endroits , c’est difficile. Comme c’est pour notre bien, nous leur demandons de faire vite pour qu’on puisse revenir vivre et revendre dans la quietude », dit-elle.

Les autorités communales ont pris immédiatement des dispositions pour disperser des jeunes venus s’emparer des matériels de l’Etat et des vendeuses. Un acte que déplore le secrétaire général de la commune urbaine de Kindia, El Hadj Mamadouba Souguéta Camara.

« On a fait des communiqués pour informer tous les usagers de ce marché de prendre tous les objets avant cette démolition. Certains ont fait sortir et d’autres non et ce sont eux qui rencontrent des difficultés. Aujourd’hui le hangar ne faisait pas partie de cette opération mais les jeunes sont venus s’attaquer aux matériels pour les emporter. C’est ainsi que nous avons fait venir les services de sécurité pour que la démolition puisse se passer dans les règles de l’art. Ce que nous disons aux populations de Kindia notamment aux jeunes, c’est d’avoir le sens de responsabilité. L’Etat est en train de faire pour créer un bien-être à la population. Il faut que nous accompagnions ces actions au lieu de venir s’en prendre aux matières métalliques qui pourront servir encore dans la construction des marchés hebdomadaires dans les autres collectivités. Ces jeunes qui sont venus s’attaquer aux biens des usagers de cesser, c’est pas bien. Quant aux femmes, de patienter; les activités seront vite réalisées. Elles gagnerons leurs places », rassure-t-il.

Selon les autorités communales, ce marché qui s’inscrit dans le cadre de la fête de l’indépendance de la Guinée sera construit en étages.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

