Démolition du Restaurant Night-club Ontario : le cri du cœur du gérant

Quelques jours après la démolition du restaurant Night-club Ontario, situé sur la corniche sud, dans la commune de Kaloum et jouxtant le bureau des anciens combattants, l’administrateur général Yamoussa Sylla, lance un cri de cœur auprès des autorités compétentes.

Pour lui (Sylla Yamoussa), cela fait très mal à la jeunesse de Conakry plus particulièrement celle de Kaloum, de perdre un espace culturel de ce genre. « Il n y a pas un espace plus aéré que Fougou-fougou et Ontario dans cette commune. Mais on ne peut rien contre la décision de l’Etat ».

Parlant de l’occupation de cet espace, il dira : « Nous et les espoirs Coronthie avions occupé cet endroit à travers notre maître et grand-frère feu Ibrahima Sory Soumah ‘’Sorel’’ pour les intimes. Il a été le premier occupant à travers son atelier de fabrication de tam-tam et d’autres instruments traditionnels. On appelait son atelier ‘’Wo lara’’. Traduisez du soussou ‘’ayez confiance’’. Cela à cause de la qualité du travail qu’il faisait. Et jusqu’à la démolition complète de cet espace, l’atelier existait. C’est lui qui nous a initié à entretenir cet endroit. Il a d’ailleurs encadré beaucoup de jeunes qui se trouvent aujourd’hui à travers l’Europe et les Etats-Unis. A vrai dire même certains membres des Espoirs de Coronthie étaient des apprentis de feu Sorel. Mais en ce moment cet espace n’était qu’un dépotoir, comme pour vous dire qu’on s’est beaucoup battu pour la mise en valeur de cet espace. Il avait mené toutes les démarches possibles pour qu’on soit dans les règles », rappelle-t-il.

Pour le cas spécifique du Bar Restaurant night-club Ontanio, l’administrateur général Yamoussa sylla, a estimé la perte à plus de trois cent millions de francs guinéens (300.000.000 Gnf). Et d’ajouter : « Nous demandons aux autorités à tous les niveaux de revoir notre situation, afin de nous venir en aide. En nous octroyant un autre endroit. Ou bien nous appuyer autrement », a-t-il conclu.

Thierno Kalifatou Doumbouya