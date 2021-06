Denis Sassou-Nguesso demande à la Chine de restructurer la dette du Congo-Brazzaville

Le chef de l’Etat congolais Denis Sassou-Nguesso s’est entretenu au téléphone lundi 21 juin avec son homologue chinois Xi Xiping à qui il a demandé de restructurer la colossale dette du Congo-Brazzaville, jugée insoutenable, qui empêche le pays de reprendre langue avec le Fonds monétaire international (FMI).

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

L’échange entre les deux hommes d’État a duré une demi-heure. Ils ont passé en revue la coopération entre Brazzaville et Pékin. Trois membres du gouvernement ont assisté le président Denis Sassou-Nguesso, dont celui des Finances Rigobert Roger Andély.

« Les deux présidents ont évidemment évoqué la question de la dette qui est un obstacle à l’heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des bonnes relations avec le FMI. Notre président a posé à son pair la question et en lui faisant une proposition. Depuis 2019, a-t-il dit, le Covid-19, la crise s’est accentuée de notre côté et la dette est devenue encore plus insoutenable. Est-ce qu’il n’est pas temps de faire une deuxième restructuration pour permettre au pays d’avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses besoins internes, puis de lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI ».

Le président chinois a apporté une réponse favorable à la demande de son homologue, selon le ministre Rigobert Roger Andély : « Les deux présidents sont convenus de renvoyer la question du deuxième tour de la restructuration de la dette aux experts chinois et congolais pour pouvoir en fixer les modalités et les conditions », a-t-il affirmé.

En 2019, la Chine avait déjà restructuré la dette du Congo qui lui doit actuellement 1300 milliards de francs CFA sur une dette globale de plus 6000 milliards de francs CFA.

