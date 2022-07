Denise Mayeni Tounkara, 1ère de la République SS : « je veux être directrice commerciale dans une entreprise »

Quelques heures après la publication officielle des résultats du baccalauréat unique session 2021-2022, Mediaguinee, votre quotidien électronique est allé à la rencontre de la première de la République en Sciences Sociales (SS), ce mardi 19 juillet.

Élève du Groupe Scolaire Saint Georges de Taouyah, dans la commune de Ratoma, âgée à peine 19 ans, Dénise Mayeni Tounkara dit avoir durement travaillé pour atteindre ce résultat.

Je compte faire Economie à l’université et après les études, je rêve d’être directrice commerciale dans une entreprise. Je fais les sciences sociales, mais je suis bien en Mathématiques

Très heureuse, cette jeune fille qui nourrit déjà l’ambition d’être une économiste et directrice commerciale dans une entreprise.

« Je me sens très fière et très heureuse de ce que j’ai accompli. Le secret ce n’est rien d’autre que le travail, le courage, ma perspicacité, ma persévérance et aussi la persévérance de mes encadreurs et la ténacité de mes professeurs. Ça été difficile, on a beaucoup travaillé pour relever le niveau pour arriver jusque-là. Du lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures, nous suivons les cours et de 15 heures à 17 heures ,on continue avec les révisions et parfois je révise pendant la nuit, c’est vraiment le travail qui paie. En ce qui est l’apport de mes parents dans l’encadrement, ils ont mis en place un cadre dans lequel j’ai pu réviser et ils m’ont encouragé durant tout le processus », dit-elle.

Poursuivant, la lauréate de regretter le faible taux (9%) de réussite de cette année et appelle ses amis à redoubler d’efforts pour l’année prochaine.

« Le taux de réussite de cette année est vraiment regrettable et très regrettable. Je tiens à parler à ceux qui n’ont pas eu le bac de prendre courage et de redoubler d’effort pour l’année prochaine et de faire en sorte que leurs efforts puissent payer comme les miens. Je compte faire l’économie à l’université et après les études, je rêve d’être directrice commerciale dans une entreprise. Je fais les sciences sociales, mais je suis bien en Mathématiques ».

Mamadou Yaya Barry