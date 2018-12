Dénonciation du graffiti de Sékou Touré au pont 8 novembre: ‘’partout où il y a la haine, il n’y a plus la raison’’  (Aminata Touré)

Depuis quelques jours, le graffiti de l’ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré et d’autres héros africains trônent au pont 8 novembre, à l’entrée principale du centre-ville de Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry.

Si beaucoup ont salué ce travail génial fait par un groupe de jeunes sur le premier président guinéen, d’autres par contre (l’Association des victimes du camp Boiro AVCB) voient en l’acte comme une insulte à la mémoire de leurs parents assassinés et pendus à ce même pont sous le régime Touré. Une chose qu’Aminata Touré -fille aînée de feu Sékou Touré et récemment élue maire de Kaloum- ne cautionne pas du tout. Pour elle, son père mérite tous les honneurs de la Guinée. Car, dit-elle, il s’est battu et sacrifié pour la nation guinéenne.

Interpellée par Mediaguinee, mercredi, sur cette effigie de son père, Hadja Ami de fulminer:” vous pensez que ce digne fils de Guinée qui s’est battu et qui s’est sacrifié n’a pas droit à cela ?”.

Ce sont, dit-elle, des jeunes qui ont placé cette photo-là.’’ Et j’ai vu. J’ai été agréablement surprise de voir ça là”.

Aucun Guinéen de quelque bord que ce soit n’a le droit de prendre toute une nation en otage quand les actes sont posés

A la question de savoir si ces jeunes sont Guinéens, Mme Camara de répondre: “je ne sais pas si ce sont des jeunes guinéens. Mais je viendrai aux renseignements, aux nouvelles aussi. Je vous dis tout simplement que j’ai été agréable de voir Kwame NKrumah, de voir le président Ahmed Sékou Touré, de voir M’Balia Camara etc.”

Parlant de l’association des victimes du camp Boiro qui dénoncent ce portait du père de l’indépendance guinéenne, Aminata Touré de préciser: ‘’je ne vais pas dans la dentelle de la haine. Parce que la haine ne construit rien. Quand une personne est haineuse, il n’y a plus de raison. Partout où il y a la haine, il n’y a plus la raison. Et moi, tout ce que je peux dire c’est qu’aucun Guinéen de quelque bord que ce soit n’a le droit de prendre toute une nation en otage quand les actes sont posés (…)”.

