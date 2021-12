Dépotoir de Dar es Salam : « l’Etat a détruit nos maisons et a demandé qu’on libère les lieux » (témoignage)

Étendue sur une dizaine d’hectares, la décharge de Dar-es-Salam est le plus grand dépotoir de la capitale. Depuis 2017, cette montagne d’ordures a nécessité le déplacement de centaines de ménages pour des raisons de sécurité après l’éboulement des ordures qui a enregistré 9 morts et plusieurs blessés. Ces maisons se trouvent remplacées de nos jours par les baraques naissantes qui servent de refuge journalier aux riverains jusqu’au sommet de cette montagne d’ordures. Une seule raison retient ces gens : « le recyclage ».

Équipé d’un sac, d’un bâton et d’une charrette, Ousmane Sylla gagne sa vie par le recyclage des sachets d’eau minérale, des métaux et des chaises. « L’Etat a détruit nos maisons et a demandé qu’on libère les lieux mais je ne peux pas rester sans venir ici parce que ma seule source de revenu, c’est les fouilles. En plus, je dois travailler deux fois plus qu’avant pour payer mon loyer et subvenir à mes besoins ». Plus loin, il explique pourquoi cette occupation illégale : « au moins une fois par mois, les gendarmes font une descente sur les lieux, ils cassent nos baraques mais aussitôt que possible, nous revenons ».

Pour ce qui est des nouveaux arrivages d’ordures, les enfants procèdent aux fouilles pour en sortir les sacs de riz qui seront vendus à une dame qui préfère garder anonymat, mère de 7 enfants, frappée par la pauvreté. Pour cette dernière, le dépotoir est une source de vie pour sa famille. « Je suis une mère de famille et mon mari est au chômage ».

Poursuivant son intervention, cette mère de famille a fait part de quelques difficultés qu’elle rencontre au quotidien. « Je viens ici chaque jour pour chercher ou acheter les sacs de riz avec les enfants à 500 fg par unité pour revendre à 1000 fg à un grossiste juste en bas de la décharge. Quelquefois, je me blesse ou me brûle, sans compter la fumée qui est insupportable. Mais comment faire ? C’est mon quotidien, c’est là où nous gagnons à manger », précise-t-elle.

Présents sur les lieux, les responsables de la décharge ont refusé catégoriquement de se prêter à nos questions.

Mariame Mayi Cissé